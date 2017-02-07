مصر: احتياطي النقد الأجنبي يغطي الاحتياجات من الواردات لـ 6 أشهر

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القاهرة – صرح رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك بات يغطي ما يقرب من 6 أشهر قادمة من احتياجات مصر من الواردات ؛ وذلك بعد زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 26.36مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

وأعلن البنك مطلع هذا الأسبوع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 26.363مليار دولار مقابل نحو 24.2 مليار دولار سجلها في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2016.

وقال أبوالنجا – في تصريح نقلته وكالة بلومبرج العالمية – إن الأسابيع الماضية شهدت تزايدا واضحا في حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية عبر أسواق الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وهناك إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية.

من جهتها، قالت الدكتورة نجلاء نزهي الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية أن الرصيد التراكمي لمشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 10.2مليار جنيه مقابل 226 مليون جنيه فقط في يناير 2016.