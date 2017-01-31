مصر.. ارتفاع ضحايا سقوط قذيفة بالعريش إلى 3 قتلى

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القاهرة – ارتفع عدد ضحايا سقوط قذيفة مساء الإثنين على منزل جنوب العريش إلى 3 قتلى و3 مصابين، حيث عُثر على جثتين تحت أنقاض المنزل لسيدة وطفل صباح الثلاثاء، وتوفيت طفلة أثناء العلاج بالمستشفى.

وكانت قذيفة غير محددة المصدر سقطت على منزل بمنطقة الدهيشة في حي المساعيد، بدائرة قسم شرطة رابع العريش، ما أسفر الحادث عن إصابة كل من الطفل فوزي عواد سليمان، 5 سنوات، بشظية بالبطن “حالته خطيرة”، وأمل جمعة سليمان، 15 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمني، مريم علي جمعة، 14 سنة، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وتوفيت أثناء العلاج، ونجوى مجدي محمد، 24 سنة، بشظية بالذراع الأيسر، حسبما أفاد موقع صحيفة «الشروق».

فيما تم العثور على جثة السيدة هدبى على سلمى مقطعة لأشلاء، وجثة الطفل معاذ محمد طلاق مهشم الجمجمة، وأودعت الجثث مبرد مستشفى العريش، فيما توافد أقارب القتلى والمصابين إلى المستشفى لاستلام الجثث بعد تصريح النيابة بالدفن.

وفي المنطقة التي شهدت سقوط القذيفة، سقطت 12 قذيفة أخرى في مناطق خلاء محيطة، ما دفع الأهالي للنزوح من المنطقة إلى مواقع متفرقة، فيما أبدى بعضهم عجزه عن تدبير أماكن بديلة لأن غالبيتهم من النازحين أصلا من الشيخ زويد هربا من القذائف.