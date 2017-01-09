مصر: ارتفاع ضحايا هجوم العريش إلى 8 شهداء و11 مصابًا

رؤية – صفاء صابر

القاهرة – أكدت مصادر أمنية بمحافظة شمال سيناء، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا هجوم كمين المطافي بحي المساعيد في مدينة العريش إلى 8 شهداء و11 مصابًا بينهم 4 مدنيين.

وذكرت مصادر طبية أنه تم التعرف على هوية أحد الشهداء، وهو أمين شرطة “محمد كامل” تابع لقوات أمن شمال سيناء.

كما أصيب في الهجوم 4 مدنيين آخرون تصادف تواجدهم بمحيط الكمين، كما أصيب مسعف حاول الدخول لإنقاذ المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن من بين المصابين، حالات حرجة.

جدير بالذكر أن إرهابيين استهدفوا، صباح اليوم الاثنين، كمين المطافي بحي المساعيد بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بسيارة مفخخة.