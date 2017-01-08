مصر: استئناف محاكمة مرشد الإخوان و92 متهمًا بـ «أحداث بني سويف»

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القاهرة – تستعد محكمة جنايات بني سويف، والتي تعقد جلستها، اليوم الأحد، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، لمحاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و92 آخرين، في اتهامهم بحرق مركز شرطة ببا، ومقر الشهر العقاري، وكذلك مدرسة الراهبات، بمحافظة بني سويف، عقب فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية والنهضة، في الرابع عشر من أغسطس عام 2013، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أحداث بني سويف”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على، ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق، بحسب ما نقلته «اليوم السابع».