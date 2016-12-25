مصر: استمرار غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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الإسكندرية – تعرضت مدينة الإسكندرية المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأمطارِ غزيرة وموجة من البرق والرعد مما أثر على حركة سير المشاه والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم واستمر إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إنه تقرر إغلاق البوغازين نظرًا لزيادة سرعة الرياح وارتفاعات الأمواج، وحرصًا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها وسلامة الملاحة البحرية، بحسب موقع “اليوم السابع”.

وأعلنت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى حالة الطوارئ لإزالة المياه التي تراكمت ببعض الشوارع والميادين وأسفل الكباري لتسهيل مرور المواطنين.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لحالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار منذ يوم الخميس الماضي، وذلك تزامنًا مع هبوب نوة “انواء الفيضة الصغرى”، وهي نوة ممطرة وتستمر لمدة 5 أيام يصاحبها هبوب رياح شمالية غربية.