مصر.. الإفراج عن 216 من السجناء

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القاهرة – قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الإفراج عن 216 من نزلاء مصلحة السجون بوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وواصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال تلك اللجان إلى انطباق القرار على 127 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، حسبما أفاد موقع «الشروق».

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الافراج عن 89 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.