مصر: الجزائر ضيف شرف معرض الكتاب 2018

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القاهرة – قال حلمي النمنم وزير الثقافة المصري إن الدورة القادمة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب سوف تقام العام المقبل 2018 على الأرجح في أرض المعارض الجديدة التي تقام حاليا خلف مسجد المشير أبو غزالة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النمنم، مساء اليوم الجمعة، عقب رعايته الحفل الختامي للدورة 48 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب والدكتور عادل المصري رئيس اتحاد الناشريين المصريين.

وأضاف وزير الثقافة أن أرض المعارض الجديدة تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر مربع حوالي ضعف المساحة الحالية المقام عليها معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكشف النمنم أنه تقرر أن تحل الجزائر ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب القادم 2018 وقد قبلت الجزائر الدعوة.

ووجه الوزير الشكر إلى كل من ساهم في نجاح هذا المعرض على رأسها وزارة التجارة والصناعة التي منحت الأرض لهيئة الكتاب بنفس أسعار العام الماضي بدون زيادة وشكر خاص لوزارة الداخلية على تأمين المعرض.

وأعرب النمنم عن أمله في تقدم الثقافة المصرية والعربية، كما أعرب عن شكره للمثقفين والمبدعين الذين وحرصوا على الحضور وعلى انجاح المعرض وشكر خاص لكل الناشرين العرب الذين جاؤوا ولم يستسلموا للشائعات التى ثارت بعد تحرير سعر الصرف ومخاوف من عدم القدرة على البيع.

وقال وزير الثقافة: “الشكر الأول والأخير للمواطن المصري والجمهور المصري الذي تابع وشارك وحضر هذا المعرض وحقق هذا الرقم القياسي في أعداد الزائرين”.

كانت فعاليات الحفل الختامى للدورة 48 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد بدأت في وقت سابق مساء اليوم برعاية وحضور الكاتب الصحفى حلمى النمنم ودكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب ودكتور عادل المصرى رئيس اتحاد الناشرين المصريين ولفيف من كبار الادباء والكتاب وممثلى دور النشر والاعلام والصحافة.

وشملت فعاليات الحفل كلمات حول شخصية المعرض هذا العام وهو الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور وعروض فنية وموسيقية وكلمات لوزير الثقافة ورئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس اتحاد الناشريين العرب وتوزيع الجوائز على الكتاب ودور النشر والهيئات الثقافية والفنية الفائزة باحسن العروض والكتب.

وشهد المعرض هذا العام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والابداعية، وسجل رقما قياسيا لاول مرة في اعداد الزائرين فاق الـ4 ملايين حسب احصائية هيئة الكتاب غالبيتهم من الشباب والاطفال.

وتشير الاحصاءات الى تفوق معرض هذا العام عن مثيله في العام الماضى بنسبة حوالى 40% من حيث اعداد الزائرين وحجم المبيعات الذى تجاوز نصف مليون كتاب اكثر من نصفها من اصدار الهيئة العامة للكتاب.

وأبدى العديد من المواطنين اعجابهم الشديد بما شاهدوه في معرض هذا العام من تنوع في العروض والندوات الثقافية بمختلف الوسائل التقنية الحديثة، وكذلك العروض الفنية وبرامج الاطفال التى شهدت اقبالا كبيرا لانها فتحت المجال امام المواهب الشابة، حيث حملت هذه الدورة شعار “الشباب وثقافة المستقبل”.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، افتتح يوم 26 يناير الماضي فعاليات الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وقام بجولة تفقدية لبعض الأجنحة رافقه فيها محمد أمين الصبيحى وزير الثقافة المغربي والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ودكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ودكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب.

وحملت هذه الدورة شعار «الشباب وثقافة المستقبل»، وتم اختيار صلاح عبد الصبور شخصية المعرض هذا العام.

وشارك فى هذه الدورة 35 دولة منها 16 دولة عربية، 6 دول أفريقية، 13 دولة أجنبية، وعدد الناشرين 670 ناشرًا منهم 6 ناشرين أفارقة، 13 ناشرًا أجنبيًا، 200 ناشر عربي، 451 ناشرًا مصريًا منهم 7 مؤسسات صحفية،31 مؤسسات حكومية، و119 كشك بسور الأزبكية، وفقا لـ«الشروق».