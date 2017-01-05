مصر: العفو الرئاسي عن 67 سجينًا والإفراج الشرطي عن 82 نزيلًا

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القاهرة – انتهت أعمال لجان فحص ملفات نزلاء السجون، التي شكلها قطاع مصلحة السجون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إلى انطباق القرار على 67 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج الشرطي عن 82 نزيلا، حسبما ورد بموقع «الوطن».

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.