مصر: القبض على 8 تكفيريين وتدمير مخازن أسلحة وسط سيناء

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القاهرة – أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي اليوم الثلاثاء، القبض على ثمانية من العناصر التي وصفها بـ “التكفيرية”، وتدمير مخازن أسلحة ومزارع مخدرات بوسط سيناء .

وقال المتحدث العسكري، في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه “في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء، تمكنت القوات من القبض على (8) تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهم بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت وعدد من العبوات الناسفة ومجموعة من أجهزة الاتصال ومبلغ مالي كبير وتدمير عدد (2) مخزن وجد بأحدهما عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة والآخر يحتوي على أكثر من (3) أطنان من نبات البانجو المخدر .

وأضاف المتحدث في بيانه، أنه تم كذلك تدمير عربة مفخخة معدة لاستهداف قوات التأمين ، وكذا تدمير (3) عربات دفع رباعي، و(3) دراجات نارية بالإضافة إلى حرق وتدمير (7) مزرعة لنبات الخشخاش .

وأكد المتحدث، استمرار قوات إنفاذ القانون مداهمة البؤر الإرهابية والعمليات النوعية ضد العناصر التكفيرية وقطع طرق الإمداد عنه.

يذكر أن الجيش المصري وقوات الشرطة تقوم بحملة تمشيط في سيناء لتطهيرها من العناصر التكفيرية التي تنشط هناك، وفقا لـ«اليوم السابع».