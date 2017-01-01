مصر: المؤبد لـ148 إخوانيًا و10 سنوات لـ48 آخرين في أحداث المنيا

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أسيوط – قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط في مصر، اليوم الأحد، بمعاقبة 193 غيابيًا وحضوريًا بأحكام تراوحت بين السجن 3 سنوات، والمؤبد غيابيًا وحضوريًا في أحداث اقتحام متحف ملوي عقب أحداث فض اعتصام رابعة، وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة عاقبت 148غيابيًا بالسجن 25 عامًا لكلاً منهم و42 حضوريًا بالسجن 10 سنوات، و2 من قيادات جماعة الإخوان هما عبد اللاه حافظ ونبيل جميل بالسجن 5 سنوات لكلاً منهما، وحدث آخر يدعى علي أحمد حسين بالسجن 3 سنوات فيما برأت المحكمة 10 متهمين آخرين حضوريًا لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح خالد الكومي، أن النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات أحال المتهمين للقضاء العسكري في شهر مارس 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة واشتركوا فيما بينهم في اقتحام منشآت عامة وتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة، بحسب موقع “اليوم السابع”.