مصر: المكتب الفرنسى يبدأ دراسات سد النهضة

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القاهرة – يبدأ المكتب الفرنسى الرئيسى «بى. آر. إل» ومساعده «أرتيليا»، اليوم، عملهما فى تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، والمتفق عليها مع الدول الثلاث «مصر، والسودان، وإثيوبيا»، لمدة 11 شهرا، حيث سيتم تقديم أول تقرير فنى «استهلالى مبدئى» له منتصف إبريل المقبل.

ويجتمع أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية بالقاهرة بالكامل، 12 عضوا، وبحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، لمراجعة التقرير وفقاً لما تم الحصول عليه من دراسات وطنية، وبيانات، ومعلومات من الدول.

ويتضمن التقرير تقييم الموقف الحالى للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث حول السد الإثيوبى، والخطة التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية للسد، وطريقة عمل خبرائه فى الفترة المقبلة، وتحديد الجدول الزمنى لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاث «الروصيرص، وسنار، ومروى، وعطبرة»، و«السد العالى والقناطر الكبرى، على مجرى النيل من أسوان حتى الإسكندرية»، وكذلك موقع السد الإثيوبى، والتى تدخل ضمن الدراسات الفنيه للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب.

وتتضمن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة، عقد اجتماع شهرى طوال فترة عمل المكتب الاستشارى لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها المكتب بشكل منتظم، وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر، وذلك وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015.

وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن اتفاق إعلان المبادئ هو الإطار الذى يتم وفقا له تنفيذ الدراسات، خاصة ما نص عليه الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهراً فقط، ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث، مشيرة إلى أن الاتفاق يضمن أيضا ضرورة التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال سنوات الملء والتخزين.

وأضافت المصادر أن هناك اتفاقا بين الدول الثلاث على أن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد، ولكنها مسؤولة عن إعداد توصيات تتعلق بقواعد الملء الأول للخزان وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية، وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصولها إلى دولتى المصب، بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث، وفقا لـ«اليوم السابع».