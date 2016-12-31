مصر.. النيابة تحقق مع صاحب العقار المنهار بالمنصورة

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القاهرة – واصلت النيابة الكلية بالدقهلية، اليوم السبت، تحقيقاتها حول المبني المنهار بمنطقة عزبة الصفيح التابعة لحي شرق المنصورة والذي تسبب في وفاة 7 أشخاص بينهم 4 اطفال واصابة 3 آخرين.

كان اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير مباحث المديرية، الجمعة، يفيد إنهيار عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة عزبة الصفيح «مدينة النهضة» التابعة لحى شرق المنصورة وبه 4 طوابق مأهولين بالسكان ونتج عن الحادث وفاة 7 واصابة 3 آخرين

وشكل المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، فريق تحقيق من النيابة الكلية للاستماع لأقوال النصابين والشهود ومعاينة المبنى والحثث.

استمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار ويدعي محمد على فهمي الخولي، وشهرته على المكوجي، 72 سنة، كما استمعت إلى أقوال مسئولا الشؤون الهندسية والشئون القانونية ومدير الإدارة الهندسية ، حول المبنى ومدى صلاحيته الانشائية وتحرير مخالفات ضده من عدمه، وانتقلت إلى العقار المنهار وعاينت المكان والمبانى المجاورة وتبين ان المبنى تم بناؤه بدون اساسات نهائيا ولا يتحمل الأدوار الستة المبنية حسب تأكيد قوات الدفاع المدنى واللجنة الهندسية

وقرر المحامى العام حجز صاحب المنزل وطلب تحريات المباحث عن مدي مسئوليته عن بناء العقار أوتحديد المقاول الذي قام ببنائه وصرف المسئولين مؤقتا لحين انتهاء التقارير الفنية ووصول التحريات، وتشكيل لجنة من خبراء مركز الدراسات بكلية الهندسة لمعاينة المبني، والتحفظ على العقار والمخلفات الناتجة منه، ووضع حراسة عليه كما تم سؤال المصابين بمستشفى الطوارئ والمنصورة الدولي ، حسبما ذكر«المصري اليوم» .

وقال مصدر قضائي، إنه ورد على لسان مسؤولي الإدارة الهندسية وصاحب العقار أن المبنى تم بنائه عام 1980 أي منذ 36 سنة وبدون أي أساسات، ولم يتم تحرير أي مخالفات للمبنى وهو في منطقة عشوائية مبنية منذ ذلك الوقت وكانت تابعة لمركز المنصورة وتم نقلها لحي شرق المنصورة ولا يوجد للمبني أي رخص مبانى ومع ذلك وتم توصيل المياه والكهرباء له ولجميع المنازل المجاورة رغم مخالفاتها، ولم يتأكد أي مسؤول من سلامة المنزل قبل توصيل المرافق .

وعلى الصعيد نفسه أكد أحمد يوسف الحنفي، رئيس حي شرق المنصورة، أن المبني محرر له محضر مخالفة باسم نجلة صاحب المنزل وتدعى عبير محمد على فهمي، رقم 340 لسنة 2004 عن بناء الدور الأرضي بالمخالفة ولكن لم تصدر له أي قرارات ازالة.