مصر: انفجار عبوة صوتية بمرور المعادى

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القاهرة – وقع انفجار عبوة صوتية أسفل سيارة داخل حجز سيارات تابع لوحدة مرور المعادي في مصر، ما أدى لتهشم زجاج السيارة، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الانفجار للوقوف على ملابسات الحادث.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بوقوع انفجار محدود فى منطقة المعادى، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى المكان ومعه طاقم من خبراء المفرقعات، فيما لم يسفر الانفجار عن أى إصابات، ويمشط الخبراء المكان الآن تحسّبًا لوجود أيّة عبوات أخرى أو أجسام غريبة، وفقا لـ«اليوم السابع».