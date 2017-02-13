مصر.. تأجيل الحكم في تظلم «حسين سالم» لـ 21 فبراير

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القاهرة – قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، مدّ أجل الحكم في تظلم رجل الأعمال المصري حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف في أموالهم لجلسة 21 فبراير الجاري.

وكانت المحكمة قد أحالت، في وقت سابق، التظلم المقدم من حسين سالم رجل الأعمال الهارب ونجليه خالد وماجدة وأولادهم القصر، على 3 قرارات صادرة من النيابة العامة، بمنعهم من التصرف في أموالهم إلى حين الفصل في القضايا المتهمين فيها، إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى، ولم تعلن المحكمة عن أسباب القرار.

ووفقًا لـ«فرانس 24» كان دفاع رجل الأعمال حسين سالم بعد صدور قرار تصالح له مع الدولة، فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أمواله، مما جعله يقدم تظلمًا أمام محكمة الجنايات.