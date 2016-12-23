مصر تبرر قرارها بشأن مناقشة «الاستيطان» بمجلس الأمن

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القاهرة – أعلنت الرئاسة المصرية أن موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي جاءت بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دونالد ترامب.

ووفقًا لـ «فرانس برس» قالت الرئاسة، اليوم الجمعة، في بيان لها: «إن الاتصال تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي».

وأضاف أن السيسي وترامب: «اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية».

وكانت مصر قد طلبت، أمس الخميس، إرجاء التصويت على مشروع القرار بعدما قامت إسرائيل بحملة ضده.

كما دعا ترامب إدارة باراك أوباما إلى استخدام حق النقض. وقال في بيان: «بما أن الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة إن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، فيجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن».