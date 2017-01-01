مصر: تجديد حبس قيادي إخواني 45 يومًا لاتهامه بالإضرار بالاقتصاد

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الجيزة – قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، واثنين آخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد المصري، بحسب موقع “اليوم السابع”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان والدكتور خالد الزناتي.

وطالب محمد طوسون الدفاع الحاضر عن حسن مالك بإخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات حبسه احتياطيًا، وأشار الدفاع إلى أنه لا يوجد دليل واحد في الأوراق يدين موكله.

ووجهت النيابة لـ”مالك” عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بالأمن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.