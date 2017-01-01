مصر تحقق مع الأمين العام السابق لمجلس الدولة بـ«أكبر قضية الرشوة»

رؤية

القاهرة – بدأت نيابة أمن الدولة المصرية العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، منذ قليل، التحقيق مع المستشار المستقيل وائل شلبى، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

ومن المنتظر أن تقوم النيابة باستجواب “شلبى” ومواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتى كشفت عن ضلوعه فيها وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.

كان مجلس الدولة قد أعلن قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وفقا لـ«اليوم السابع».