مصر: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 2018

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القاهرة – عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع سيان اوفيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندي والوفد المرافق له، الذي ضم رؤساء عدد من كبرى الأحزاب الأيرالندية، وتناولت سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة تمكنت من حل مشكلة الطاقة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بحلول عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

وقال وزير التجارة في بيان له، اليوم الأربعاء، إن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية وبدء خطة اصلاح اقتصادي شامل بهدف استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها الحكومة، فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى وتنفيذ ازدواج قناة السويس وبناء عاصمة إدارية جديدة، فضلا عن انشاء موانئ جديدة وبنية تحتية متطورة لتواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت قابيل إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايرلندا خاصة وأن حجم التبادل التجاري قد بلغ نحو 350 مليون يورو بين البلدين ما يعزز فرص زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين في ظل خطة الحكومة لجذب الاستثمار ودفع حركة التجارة.

واستعرض قابيل مع الجانب الأيرلندي أوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتي تضمنت تنمية القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات والاستفادة من تجارب الجانب الآيرلندي في بعض المجالات أهمها مجال إنشاء مزارع الثروة الحيوانية لافتًا إلى أن فرص التعاون المشترك تتمتع بفرص واعدة لكلا البلدين.

ومن جانبه، أكد سيان اوفيرجهيل رئيس البرلمان الايرلندي، أن حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا يمثل عامل رئيسي في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة مع البرلمان المصري لبدء صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية المرتكزة على تبادل المصالح المشتركة لكلا الدولتين.

وأوضح فيرجهيل إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، ومنها إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الدوائية خاصة وأن أيرلندا تعد أكبر مصدر للمنتجات الدوائية في العالم ومقر لـ120 شركة من كبريات شركات الأدوية في العالم، مضيفًا أن بلاده ترحب بالتعاون أيضا في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تتركز المقار الإقليمية لأكبر الشركات العالمية في هذا المجال في أيرلندا مثل شركة جوجل وأبل وأمازون وفيسبوك.

وأوضح “اوفيرجهيل” أن الحكومة الأيرلندية بإمكانها تقديم الدعم لمصر فيما يتعلق بمجال تنمية الصادرات خاصة في ظل توجه الحكومة المصرية لدعم وتنمية الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسة الحكومية الأيرلندية Enterprise Ireland هذا فضلاً عن إمكانية التعاون مع وكالة التطوير الصناعي الأيرلندية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية.