مصر تدعو مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى اجتماع في القاهرة

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القاهرة – قال أيمن سيف النصر، عضو مجلس النواب الليبي ، إن مصر ستوجه الدعوة إلى مجلسي النواب والدولة لعقد اجتماع في القاهرة لاستكمال الجهود التي تقوم بها وصولاً إلى التوافق المطلوب على اتفاق الصخيرات وتنفيذ بنوده.

ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية اليوم الإثنين، تصريحات «سيف النصر»، قائلا “إن اللقاء الذي جمع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة المكلف بمتابعة الملف الليبي، مع نواب في البرلمان جاء في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها”.

مصر حاليًا لتقريب وجهات النظر بين المجالس المنتخبة باعتبارها المجالس التي تترجم الشرعية الليبية بعد عام 2011.

وتوقع أن يتم اللقاء في غضون أسبوع حتى يتمكن مجلس النواب من التعامل بوضوح مع كل القضايا الليبية المصرية وكذلك مجلس الدولة .

وردًا على سؤال حول مصير بيان القاهرة الذي تحدث عن تعديلات في اتفاق الصخيرات تتعلق بالمجلس الرئاسي ونواب الرئيس والمؤسسة العسكرية، أوضح أن البيان تحدث عن الشواغل الأربعة التي تعطل العملية السياسية وحدد حجم المشاكل ومدخلات الحل، لافتًا إلى أن التعديل المطلوب هو لصالح اتفاق الصخيرات وليس لإحداث المزيد من الجدل.

وحول الجهود السياسية لكل من مصر والجزائر التي زارها مسؤولون ليبيون عدة مرات مؤخرًا، قال: «لا أذيع سرًا، فقد تم الحديث حول تكامل دور مصر والجزائر، ولفت الفريق حجازي خلال الاجتماع إلى أن مصر ستكون سعيدة بنجاح الجزائر فيما تقوم به من جهود تتكامل مع ما تقوم به مصر حاليًا لأن جهد الدولتين يصب في دعم ومساندة الدولة الليبية».