مصر.. تدمير 6 أنفاق وضبط 25 عبوة ناسفة و418 متسللًا بسيناء

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شمال سيناء – نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، جهود قوات حرس الحدود في الفترة ما بين 17 يناير الماضي وحتى 4 فبراير الجاري، مؤكدًا أن قوات حرس الحدود المصرية واصلت جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني، من اكتشاف وتدمير 6 فتحات جديدة للأنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبط عربة عثر بداخلها على خزنة بندقية آلية و25 طلقة وبكرة فتيل تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما استطاعت القوات اكتشاف 25 عبوة ناسفة بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط فرد وبحوزته 16 لفافة لجوهر الحشيش المخدر، وآخر بحوزته 2 لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (معدية نمرة 6).

وضبطت القوات المصرية، سيارة محملة بـ (2138) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة الإسماعيلية وعربة ملاكي بداخلها 72 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط فرد بحوزته (2) لفافة لنبات البانجو المخدر بالقنطرة شرق، فضلاً عن ضبط عربة محملة بـ 49 لفافة لجوهر الحشيش المخدر بمنطقة معدية سرابيوم.

وأكد المتحدث العسكري المصري، أنه في نطاق الجيش الثالث الميداني، تم ضبط عربة ملاكي محملة بـ 25 لفافة لجوهر الحشيش المخدر، وأخرى محملة بتسع لفافات لنبات البانجو المخدر بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى ضبط عربة نقل محملة بعدد (“14″ موتور ونش جر – “6″ ماكينة لحام – “2″ بكرة سلك تليفون – “39″ شيكارة رمان بلي – “28″ كرتونة سلك لحام – “6″ كارتونة قطع غيار سيارات – “20″ كرتونه أنبوبة سيليكون – “105″ علبة غراء صغيرة) بمنطقة النفق غرب، فضلاً عن ضبط فرد تكفيري بمنطقة الطور، وضبط مخزن أسمنتي بداخله عدد 93 جوال لنبات البانجو المخدر بمنطقة نخل، وضبط 193 جوال لنبات البانجو المخدر و4 جركن سولار بمنطقة الحسنة.

ونجحت قوات حرس الحدود في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، من ضبط عربة ملاكي بها ثلاث أفراد وبحوزتهم تمثال فرعوني طوله حوالي 95 سم بمحافظة (دمياط)، وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة محملة بـ 10 أجولة بداخلهم 99 بندقية خرطوش وضبط عربة أخرى محملة بـ 6 أجولة بداخلهم 93 بندقية خرطوش، وضبط (14200) قاروصة سجائر مهربة، وضبط 27 جوال بداخلهم (999000) قرص لعقار التامول المخدر، وضبط بندقية آلية بالخزنة و(245 تليفون محمول مهرب و418 فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة (السلوم).

كما استطاعت قوات حرس الحدود ضبط عربة محملة بـ 850 ألف قرص لعقار التامول المخدر و(1,3) مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، بمنطقة (مطروح)، فضلاً عن ضبط 9 عربات تويوتا لاند كروزر وعشرون فرد وبحوزتهم (10250) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم).

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط 11 عربة محملة بـ 114 جوال من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب بإجمالي وزن (15,5) طن و(10) جهاز للكشف عن المعادن بمناطق (الشلاتين – العلاقي – وأبو رماد)، بالإضافة إلى ضبط 15 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق (أبو رماد – الشلاتين – وأبو سمبل)، بحسب وكالة أنباء “أونا”.