مصر تدين تفجير بغداد الإرهابي: نقف مع العراق ضد الإرهاب

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القاهرة – أدان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، التفجير الإرهابي الذي وقع الخميس، في ساحة وهران بمنطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد، وتبناها تنظيم داعش الإرهابي، والتي أسفرت عن سقوط نحو 48 قتيلا و50 مصابا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا لدولة العراق الشقيقة ولأسر الضحايا، وعن أطيب التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية الشقيقة في مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيضة من أجل القضاء على تنظيم داعش واستعادة الاستقرار إلى كافة ربوع العراق، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة ظاهرة الإرهاب لاجتثاثها من جذورها، وفقا لـ«المصري اليوم».