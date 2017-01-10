مصر ترد على ادعاءات المبعوث الخاص الأمريكي بشأن إرسال أسلحة إلى ليبيا

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القاهرة – نفت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تخالف حظر بيع وتصدير الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي على توريد السلاح للأطراف الليبية، وذلك وفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» على النسخة العربية من موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء.

وجاء نفي «الخارجية» ردًا على إدعاءات المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا ، جوناثان واينر، بأن «هناك أدلة على إرسال مصر أسلحة إلى ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا للحظر المفروض من الأمم المتحدة بهذا الخصوص»، وفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها الإلكتروني.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية قول المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، إنه «لم يتم إطلاعنا في أي مرحلة من المراحل على مثل هذه البيانات، وإذا كان هناك أي بيانات أو وثائق موثقة فيجب على اللجنة إتاحتها للحكومة المصرية للرد عليها».

وشدد أبوزيد على أن «مصر كما أشرت ملتزمة بقرارت مجلس الأمن، وليس هناك أي مجال للخروقات في هذا الشأن».

في المقابل، قال المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا في مقابلته مع هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت الفيديو الخاص بها على موقعها الإلكتروني: «وعدت كل الدول التي لها علاقة بليبيا بعدم إرسال أسلحة، وهو ما يعد انتهاكا للحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا».

وتحدث عن المبعوث الأمريكي عن مصر والإمارات، بقوله: «أخبرني المسؤولون في البلدين بعدم انتهاك الحظر الدولي بإرسال أسلحة إلى ليبيا، ولكن أوضح تقرير للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة موثق بالصور على وصول أسلحة من مصر إلى ليبيا، ورأينا أن الصراع المسلح لن يفضي إلى استقرار ليبيا، ولكن من وقت لآخر تدعم بعض الدول المحيطة أطرافا مختلفة داخل ليبيا، ويحصل الجنرال خليفة حفتر على السلاح من جهة ما ، ولكن السؤال هل بإمكانه تحقيق النصر من خلال السلاح فقط؟».

وأجاب المبعوث الأمريكي على سؤاله، قائلًا: «نعتقد أنه لا يستطيع ذلك، ولا يستطيع أي طرف تحقيق النصر من خلال السلاح فقط»، وفقا لـ«المصري اليوم».