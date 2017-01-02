مصر تشيع رفاة أحد ضحايا الطائرة المنكوبة بطنطا

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القاهرة – شيع المئات من أهالي قرية سبرباي بطنطا في محافظة الغربية المصرية رفاة المواطن علاء محمد تقي الدين، أحد ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت في شهر مايو الماضي.

وكانت أسرة المواطن علاء محمد تقي الدين قد تسلمت رفاته وهى عبارة عن أجزاء من الهيكل العظمى للجسد بعد إجراء تحليل الـ dna، والتأكد من أنها تخص الضحية حيث توجه أقاربه لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة بناء على استدعاء لهم لاستلام بقايا الجثة وتم إستخراج تصريح الدفن واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام الرفاة.

وقام المئات من الأهالي بأداء صلاة الجنازة بمسجد قرية سبرباى وتم دفن الرفاة بمقابر العائلة، وفقا لـ«اليوم السابع».