مصر تفتح معبر رفح البري استثنائيًا لإدخال جثة سيدة فلسطينية

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القاهرة – فتحت السلطات المصرية، معبر رفح البري استثنائيا، الاثنين، لإدخال جثة فلسطينية من سكان قطاع غزة.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه تم فتح معبر رفح البري استثنائيا لإدخال جثة مواطنة فلسطينية تدعي وداد عبد الله العبادلة،35عامًا، بعد وفاتها بأحد المستشفيات القاهرة خلال تلقيها العلاج، وأضافت المصادر، أنه تم تسليم الجثة إلى الجانب الفلسطيني لتسليمها إلى أسرتها بقطاع غزة لدفنها بمقابر الأسرة بمدينة خان يونس.

يذكر أنه تم إغلاق معبر رفح البرى عقب حادث كرم القواديس في 24 أكتوبر 2014، إلا أنه يتم افتتاحه استثنائيا لعبور العالقين والحالات الإنسانية ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لـ«المصري اليوم».