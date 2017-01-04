مصر: تقرير الطب الشرعي يثبت انتحار وائل شلبي

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القاهرة – انتهت مصلحة الطب الشرعي، من صياغة تقريرها النهائي الخاص بتشريح جثمان المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل، على خلفية اتهامه في إحدى قضايا الرشوة مع آخرين.

وأوضح تقرير التشريح النهائي، قيام أمين عام مجلس الدولة المستقيل بالانتحار عن طريق ربط قطعة قماش شديدة حول عنقه معقودة من الخلف، وأدت إلى كسر بالعنق والنخاع الشوكي، تسببت في نزيف حاد في الدورة الدموية أدت للوفاة.

وأكد التقرير عدم وجود آثار لأي شئ بدني أو مؤثر في جسده، كما كشف اعتياد المتهم تعاطي مواد مخدرة عقار “الترامادول”، وتتسلم النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالتشريح النهائي خلال ساعات.

يذكر أن وائل شلبي توفي داخل محبسه يوم الأحد الماضي، وتم دفن جثمانه في مسقط رأسه بالمنوفية.