مصر تنظم زيارة لوفد هولندي إلى الغردقة لدعم السياحة

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القاهرة – تنظم وزارة السياحة المصرية ممثلة في المكتب السياحي المصري ببروكسل بالتعاون والتنسيق مع شركة تنظيم الرحلات الهولندية Corendon زيارة لوفد هولندي إلى الغردقة خلال الأسبوع الجاري يضم عددا من المشاهير بالمجتمع الهولندي، الأمر الذي من شأنه تسليط الضوء إعلاميًا على المقصد السياحي المصري وعلى أمن وآمان البلاد.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المكتب السياحي في بروكسل المشرف على منطقة دول البنلوكس للعمل على دفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الهولندية إلى مصر، التي بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجلت الإحصائيات السياحية خلال شهر ديسمبر لعام 2016 زيادة قدرها 24.1% مقارنة بذات الفترة من عام 2015.

وتضم الرحلة 3 مشاهير بالمجتمع الهولندى يُرافق كل منهم أحد من أفراد أسرته إلى جانب مصور وصحفي متخصص بهدف تصوير 3 قصص مختلفة، تُسلط الضوء على رحلة هؤلاء المشاهير مع أفراد أسرهم إلى مصر، ومدى استمتاعهم بالزيارة في جو من المرح والاطمئنان، ومن المزمع نشر مقالات عن رحلة هؤلاء المشاهير إلى مصر في مجلة Privé باعتبارها من كبرى وسائل الاعلام الهولندية التي تُغطى زيارات المشاهير ويحرص على قراءتها ومتابعة جولاتهم عدد كبير من أفراد الشعب الهولندى.

والمشاهير الهولنديون الثلاثة، الذين يزورون مصر حالياً هم Yuri van gelder، رياضى هولندي شهير في رياضة الجمباز، وشارك في عدة بطولات أوليمبية وعالمية وحصل على العديد من الميداليات، وRobert Schoemacher، طبيب هولندي شهير في مجال التجميل، وظهر في عدة برامج تليفزيونية، وكان عضوًا في الجمعية الهولندية لطب التجميل، ثم رئسياً لها حتى عام 2005، وLiesbeth List، مغنية وممثلة هولندية شهيرة، وبدأت مسيرتها الغنائية عام 1962 ولديها العديد من الألبومات الغنائية الناجحة.

يشار إلى أن مجلة Privé تُعد من أشهر المجلات الهولندية التي تركز على المشاهير الهولنديين ومشاهير العالم، وهى مجلة أسبوعية مطبوعة يصل عدد قراءها إلى مليون قارئ إلى جانب إصدار ملحق لها على شبكة الإنترنت ضمن جريدة De Telegraaf الهولندية، وفقا لـ«اليوم السابع».