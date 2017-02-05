مصر تنفى قصف المعارضة بجنوب السودان

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القاهرة – نفت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، الاتهامات التى وجهتها المعارضة فى جنوب السودان لسلاح الطيران المصرى، بأنه أسقط، السبت، أكثر من 9 قنابل ومتفجرات على مواقع تابعة لها.

وقال المستشار أحمد أبوزيد ، المتحدث باسم الوزارة، فى تصريحات صحفية، إن مصر لا تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكد المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان، أتينى ويك أتينى، موقف مصر، بقوله إنها لم تشن أى هجوم على بلاده، واصفاً المزاعم بأنها «سخيفة»، وتابع: «تلك الشراذم الصغيرة من المتمردين تنشط بين سكاننا ولا يمكن أن نقوم نحن أو مصر بقصف السكان».

وقال سفير دولة جنوب السودان لدى القاهرة، أنتونى كون، إن الاتهامات التى وجهها متمردون فى جنوب السودان لمصر بقصف بعض مواقعهم نوع من الإفلاس السياسى ومزايدات، للزج باسم مصر فى قضية هى بعيدة عنها كل البعد. وأضاف «كون»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنها محاولة للفت الانتباه عن الهزائم التى يتعرض لها المتمردون، سعياً لكسب التعاطف من بعض الدول وكأن مصر لها دخل فى المشاكل. وذكرت وكالة جنوب السودان، السبت، أن المعارضة فى جنوب السودان باتت لديها شكوك بشأن الاتفاقيات الأخيرة بين القاهرة وجوبا، والتى وصفها جيش التحرير الشعبى بـ«الصفقة القذرة»، وفقا لـ«24».