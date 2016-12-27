مصر تنفي سعي قطر والسعودية إلى سحب رئاسة «العربية للطيران»

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية بشأن سعي دولتي قطر والسعودية إلى سحب رئاسة الهيئة العربية للطيران من مصر، مؤكدا أن هذه الأخبار لا صحة لها.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية أن حقيقة الأمر يتمثل في أن هناك طلب جماعي من أغلب أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة لتغيير مدير الهيئة،واستبداله بمصري آخر، مما يعد دليلاً على أن طلب التغيير ليس للجنسية، ولكن لذات الشخص الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي أبعاد سياسية في هذا الأمر.

وأضافت الوزارة أن هناك عدة دول طلبت ذات المطلب من أعضاء المجلس التنفيذي، منذ عدة أشهر وليس في الاجتماع الأخير الذي عقد مؤخراً بسلطنة عمان، لكن للأسف فإن البعض يسعى لتحويل الموضوع إلى خلاف سياسي وهو غير حقيقي، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الموضوع ككل من جميع النواحي لاتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت الوزارة أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، يشارك فيه رؤساء هيئات وسلطات الطيران المدني في ٩ دول عربية، تشمل النقل الجوي والملاحة الجوية وأمن الطيران والبيئة.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.