مصر تواصل فتح معبر رفح لعبور العالقين الفلسطينيين

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القاهرة – واصلت السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي استثنائيًا في الاتجاهين أمام تنقل ذوي الحالات الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية للمعبر، لبدء مغادرة حافلات المسافرين من الصالة الفلسطينية إلى الصالة المصرية في المعبر.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز عدة حافلات للسفر تقل أعدادًا من المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية من مرضى وطلبة وحملة إقامات أجنبية، منذ ساعات الصباح الأولى.

وحسب الوكالة، غادر أمس السبت، في اليوم الأول من الفتح الاستثنائي للمعبر 325 مسافرًا على متن 7 حافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر، إضافةً إلى وصول 183 مسافرًا عالقًا إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، وحالتي وفاة، كما تم إدخال 70 شاحنة محملة بالأسمنت وحديد البناء للقطاع الخاص في غزة.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قررت فتح معبر رفح أيام (السبت والأحد والإثنين)، في الاتجاهين لمغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين.