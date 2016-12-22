مصر توضح أسباب تأجيل التصويت على مشروع قرار الاستيطان

رؤية

القاهرة – أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن المشاورات الجارية بشأن مشروع القرار العربي الخاص بالاستيطان لم تنته بعد.

وأضاف أبو زيد نقلا عن «سكاي نيوز عربية» أن الجامعة العربية، قررت في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الإثنين الماضي، أن تعاود تقييم الموقف بشأن مشروع القرار العربي، في اجتماع لاحق.

وقال إن المجموعة العربية ستتخذ قرارها المناسب، على ضوء التطورات وتقييم فرص اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، أجّل الخميس، التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الخميس تصويتا على مشروع القرار “وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.