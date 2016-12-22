مصر.. توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من قرض «النقد الدولي»

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القاهرة – وقَّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، مع اسعد عالم مدير البنك الدولي في مصر، لتمويل المرحلة الثانية من قرض “البنك” لدعم برنامج الحكومة.

كان المجلس التنفيذى للبنك الدولي، قد وافق في اجتماعه أمس، على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض، والبالغ قيمتها مليار دولار من قرض يبلغ 12 مليار دولار على 3 سنوات، فى إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة فى المجالات الاقتصادية الحيوية.