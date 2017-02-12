مصر.. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيلاروسية لتصنيع جرارات الزراعة

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القاهرة – التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي المصري، سيرجي راشكوف، سفير دولة بيلا روسيا في القاهرة، وسيدوردو موتينكو، مدير عام شركة منسك البيلاروسية، وهي أحد أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج المعدات الزراعية على مستوى العالم، والتي تستحوذ على ما يقرب من 10% من السوق العالمية للجرارات الزراعية.

وأكد العصار، إنه تم الاتفاق على عقد مذكرة تفاهم لبدء التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي في مصر وشركة منسك في مجال نقل تكنولوجيا إنتاج الجرارات الزراعية، وزيادة تعميق مستوى التصنيع المصري، لخدمة الأنشطة الزراعية في السوق المصرى وصولاً للدول المجاورة، كما استعرض الوزير المصري، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المدني والحربي.

وقال وزير الإنتاج الحربي المصري إنه سيتم التعاون من خلال زيارة وفد فني من شركة منسك لشركات الإنتاج الحربي للتعرف على كافة إمكانياتها وتحديد أوجه التعاون في المجالات المختلفة بين الجانبين، وفقًا لموقع “اليوم السابع”.

من جانبه، أعرب مدير عام شركة منسك، عن ترحيبه الكامل لبدء التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في أقرب وقت.

وتعد شركة منسك البيلاروسية من أكبر الشركات القابضة في بيلا روسيا، حيث تضم أكثر من 30 ألف عامل وتقوم بإنتاج وتسويق منتجاتها لأكثر من 60 دولة في العالم، ولديها عدد كبير من خطوط تجميع الجرارات في 14 دولة منها خطين تجميع جرارات في مصر.

ويعد هذا التعاون الثاني على التوالي بين وزارة الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، عقب توقيع بروتوكول تعاون مع شركة MAZ البيلاروسية لإنشاء مصنع لمركبات النقل الثقيل بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في القاهرة، ما يشير إلى تعزيز الثقة بين العلاقات المصرية البيلاروسية عقب زيارة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس دولة بيلاروسيا إلى مصر.