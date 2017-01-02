مصر.. «حرس الحدود» تضبط 100 مهاجر غير شرعي خلال 10 أيام

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القاهرة – نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة من ١٨ ديسمبر إلى ٢٨ من نفس الشهر، بحسب بوابة اليوم السابع.

وجاء في «بيان» المتحدث العسكري، “استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية تمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير عدد (12) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، إضافة إلى ضبط جرار زراعي محمل بعدد (800) قاروصة سجائر مهربة بمنطقة (رفح)، وضبط عربة ربع نقل محملة بعدد (19) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (الإسماعيلية)، وضبط عدد (2) فرد وبحوزتهم عدد (6) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (معدية نمرة 6)، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة، بعدد (4) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (معدية سرابيوم).

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، تم ضبط عدد (593) لفافة لنبات البانجو بمنطقة (السويس)، بالإضافة إلى ضبط عدد (138) لفافة لنبات البانجو المخدر بمنطقة (أبو رديس).

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط عربة دفع رباعي محملة بعدد (360) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (2) بندقية آلية وبندقية قناصة، وضبط عدد (300) ألف قرص مخدر ورشاش آلي خفيف وعدد (74) فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمنطقة (السلوم)، بالإضافة إلى ضبط عدد (9) عربة دفع رباعي محملين بعدد (375) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (7350) قاروصة سجائر مهربة وعدد (2) بندقية قناصة بمنطقة (بحر الرمال الأعظم).

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط (26) فرد سوري الجنسية خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة (الشلاتين)، بالإضافة إلى ضبط عدد (5) جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة (أبو رماد).

