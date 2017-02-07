مصر: علي عبد العال يشارك في اجتماع البرلمان العربي السبت

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القاهرة – يشارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، فى الاجتماع السنوى الثانى للبرلمان العربى، مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المُقرر انعقاده السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويأتى الاجتماع تعزيزاً للعلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، ولمناقشة عدد من الملفات التى تهم العالم العربى، والتحديات الملحة، لاسيما ظاهرة الارهاب والتدخل الخارجى فى الشئون العربية، وقضية الشعب الفلسطينى.

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وصل منذ قليل إلى القاهره، قادماً من روما حيث شارك فى اجتماعات المكتب التفنيذى للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فى إيطاليا، برئاسة بيترو جراسو رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى، وفقا لـ«الوطن».