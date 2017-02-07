مصر.. فتح مطار سوهاج لاستقبال جثامين المتوفين بالخارج

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القاهرة – أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن نجاح جهود الوزارة في فتح مطار سوهاج لاستقبال جثامين المصريين المتوفين بالخارج لأول مرة في استجابة لطلبات المواطنين بالخارج، الذين تقدموا بها للوزارة.

وقالت نبيلة مكرم، اليوم الثلاثاء، إن المطالب بدأت من المصريين بالكويت على هامش زيارتها العام الماضي، حيث أكدوا أنه لا يتم السماح بشحن جثامين المتوفين من أبناء الصعيد العاملين بالخارج إلى مطار سوهاج ويضطر أهل المواطن إلى استخدام مطار القاهرة أو الأقصر ثم الطريق البري لمحافظته ثم للقرية، وغالبا تحدث حوادث تسبب سقوط صحايا نظرا لطول الطريق والسرعة لدفن المتوفي، مما يضاعف من صعوبة الموقف إضافة إلى الحزن على الفقيد، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وعلى الفور بدأت وزيرة الهجرة جهودها، التي بدات برحلة مكوكية لمحافظة سوهاج لعدة ساعات، حيث التقت بالمحافظ، وتعرفت على الفور على المعوقات التي تواجه شحن الجثامين لمطار سوهاج مباشرة وأهمها عدم وجود قرية بضائع او حجر صحي، ثم بدأت في مفاوضات مع وزارة الطيران لتذليل تلك العقبات ومتابعة تنفيذ الخطوات الإجرائية مع كل من وزارة الطيران والصحة والمحافظة، حتى تم اليوم إعلان السماح لأسر المتوفين بالخارج شحن الجثامين مباشرة إلى مطار سوهاج.

ومن جهته أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أنه تمت الاستجابة للطلبات التي تقدمت بها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأصبح مطار سوهاج جاهزا من اليوم لاستقبال أي من الجثامين التى يتم شحنها مشيرا إلى أن مطار سوهاج هو مطارا دوليا، يستقبل جميع خطوط الطيران من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن التعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نموذجا للعمل الحكومي المتكامل بين الوزارات للوصول إلى الاستجابة لطلبات المواطنين .

ونقل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أسمى آيات الشكر والتقدير للسيدة الوزيرة نبيلة مكرم على جهدها المتواصل لتذليل كافة العقبات والاستحابة لمواطنين محافظات الصعيد من العاملين بالخارج مشيرا إلى أن تعداد محافظة سوهاج يبلغ نحو 5 ملايين نسمة بينهم نحو 300 ألف عامل بالخليج خاصة المملكة العربية السعودية والكويت، إضافة إلى الآلاف بأوروبا، مضيفا أن أزمة شحن الجثامين مباشرة كانت من أهم المطالب مشيدا بقيامها بالتواصل المباشر مع جذور المشكلة وتفاصيلها والتواصل مع كافة الجهات حتى أعلنت اليوم انتهاء إجراءات مديريات الصحة والطيران والمحافظة لاستقبال الجثامين مباشرة الى مطار سوهاج.