مصر.. قوات الأمن تضبط 3 تكفيريين بالفيوم

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الفيوم – قال فرع الأمن الوطني بمحافظة الفيوم في مصر، اليوم الخميس، أنه تمكن من إلقاء القبض على 3 عناصر «ينتمون للفكر الجهادي التكفيري» أثناء تواجدهم بقرية «الروبيات» التابعة لمركز طامية.

وأضاف الأمن الوطني أنه ضبط أوراق تنظيمية، ومبالغ مالية بحوزتهم، وأعمارهم تتراوح من 20 إلى 30 عامًا وتعليمهم متوسط.

أوضحت التحريات أن المقبوض عليهم قاموا بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وجميعهم من محافظة الفيوم، وهربوا أثناء تواجدهم في سيناء إلى محافظة القليوبية، ومنها اتجهوا إلى الفيوم بقرية «الروبيات»، وتم ضبطهم هناك، بحسب موقع “المصري اليوم”.