مصر للطيران تبدأ تسليم رفات الأجانب بالطائرة المنكوبة

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القاهرة – بدأت مصر للطيران، اليوم السبت، متابعة إجراءات تسليم رفات طاقم طائرتها رقم MS804، التي سقطت في أعماق البحر المتوسط ١٩ مايو الماضي أثناء رحلة العودة من باريس إلى القاهرة، حيث تم تسليم الرفات من مشرحة زينهم لذوي وأهالي الضحايا وذلك بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، جاء ذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن النائب العام المصري.

ومن المقرر البدء غدًا الأحد في تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والجنسيات الأخري ، حسبما ذكر«أونا» .

وتجدد مصر للطيران مشاطرتها الاحزان لأهالي شهداء طائرة باريس ، داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان علي هذا المصاب الأليم .