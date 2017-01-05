مصر: محافظ بورسعيد يضع حجر أساس 4 مصانع للشباب

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القاهرة – يضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم الخميس، حجر الأساس لـ4 مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، على أن تسلم للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلم خلال زيارته لبورسعيد منذ أيام، 10 من شباب وفتيات المحافظة عقود 10 مصانع ضمن مشروع 58 مصنعًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والتى حصل عليها 128 شابًا وفتاة من ذوى الخبرات الفنية المختلفة الملابس الجاهزة والجلود والأوراق المنتجات الورقية البلاستيكية، والمصنع تبلغ مساحته 180 مترًا، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

وكانت قد شكلت لجنة من قبل محافظة بورسعيد من جمعية المستثمرين واتحاد الصناعات الصغيرة والشئون القانونية بالمحافظة، والمنطقة الصناعية والصندوق الاجتماعي للتنمية لاختيار 128 شابًا للحصول على 58 مصنعًا بهذا المشروع المقام على أرض المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.