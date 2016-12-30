مصر: مشروعات هيئة قناة السويس تهدف التخفيف عن كاهل المواطنين

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القاهرة – قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروعات هيئة قناة السويس تجسد الدور المجتمعى والخدمى لأهالى مدن القناة، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين أثناء انتقالهم بين المدينتين، واستيعاب حركة نقل الحاويات للمشروعات اللوجستية لمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة.

وأضاف «مميش»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن مشروع كوبرى النصر سيحقق أهدافا كبيرة تخدم أهالى مدن القناة وسيناء، خاصة أنه أول كوبرى عائم من نوعه يربط ضفتى قناة السويس بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، لافتا أن اختيار موقعه جاء بأعلى معايير الدقة حرصاً على تحقيق عامل الأمان الملاحى للسفن العابرة أثناء عدم تشغيل الكوبرى، فضلاً عن تلبية احتياجات النقل للمركبات المختلفة أثناء عبورها بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وأشار إلى أن تصميم الكوبرى جاء بعدما نجحت ترسانة بورسعيد البحرية، إحدى ترسانات هيئة قناة السويس فى توظيف أحدث برامج التصميم العالمية والكوادر الفنية المدربة بالخارج فى تصميم أعمال كوبرى النصر العائم داخل قسم التصميم المُلحَق بالترسانة، والمنوط به تصميم جميع الوحدات البحرية الخاصة بهيئة القناة من قاطرات ومعديات وكبارى ووحدات بحرية.

وقال إنه تم تطبيق أفضل المعايير الدولية فى السلامة والأمان البحريين، والتى تلتزم بها هيئة قناة السويس عبر إخضاع جميع وحداتها البحرية لإشراف هيئة دولية معتمدة هى هيئة الإشراف الفرنسية BV التى اعتمدت التصميم ومتابعة تنفيذ أعمال الكوبرى فى مراحله المختلفة.

وأضاف أن الشهادة الدولية تضمن كفاءة الكوبرى العائم كوحدة بحرية، وتؤكد تحقق عامل الأمان الملاحى للسفن العابرة أثناء فتح الكوبرى، علاوة على ضمان السيولة المرورية والأمان التام للمركبات المختلفة العابرة على الكوبرى العائم بين الضفتين، وفقا لـ«المصري اليوم».