مصر: مصرع وإصابة 10 أشخاص نتيجة انهيار عقار

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القاهرة – أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الجمعة، فى بيان لها، عن وفاة ٧ مواطنين وإصابة ٣ آخرين حتى الآن فى انهيار عقار سكنى صباح اليوم مكون من ٤ طوابق بعزبة الصفيح فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حسب البيان، أنه وقت وقوع الحادث كان يوجد بالعقار ١١ شخصًا، حيث تم انتشال ٧ وفيات و٣ مصابين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعى والمنصورة العام الجديد، بمشاركة ١٣ سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث بعد وقوعه بـ٦ دقائق.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان وفق البيان إلى أن حالات المصابين تتراوح ما بين كسر بالذراع وجرح بالرأس وانخفاض فى ضغط الدم ( صدمة عصبية )، وأنه من بين المتوفين ٤ أطفال، بينما يوجد شخص آخر مفقود تحت الأنقاض، وجارى البحث عنه، وفقا لـ«اليوم السابع».