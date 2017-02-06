مصر.. مصرع وإصابة 28 شخصًا إثر انقلاب أتوبيس عمال

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الشرقية – وقع حادث تصادم، اليوم الإثنين، بين أتوبيس رحلات يقل عمال شركة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وسيارة نقل ثقيل، بطريق “بلبيس_ العاشر”، أسفر عن مصر عامل وإصابة 27 آخرين.

وقال الدكتور أحمد الشيخ، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، إنه تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات بطريق “بلبيس _العاشر”.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بإنقلاب أتوبيس تابع لشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء عودته بالعمال، أمام مصنع المكرونة، طريق “بلبيس- العاشر من رمضان” وتبين من التحريات الأولية، أن الأتوبيس كان يسير عكس الاتجاه.