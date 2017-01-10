مصر: مقتل 10 إرهابيين في حملة أمنية موسعة بشمال سيناء

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شمال سيناء – قالت مصادر أمنية مصرية، إن حملة موسعة نفذتها قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 10 تكفيريين، والقبض على اثنين مشتبه بهما، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية.

وقالت المصادر إن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية وقصفها بالمدفعية، ما أدى إلى مقتل 10 تكفيريين، وضبط شخصين من المشتبه فيهم، وجاري فحصهما وبحث مدى تورطهما في الأحداث، بحسب موقع “المصري اليوم”.

كما تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، منها 9 منازل و3 سيارات ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.