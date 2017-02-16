مصر.. مقتل 3 مواطنين برصاص مجهولين بشمال سيناء

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القاهرة – أفادت فضائية “العربية”، اليوم الخميس، أن ثلاثة مواطنين قتلوا اليوم برصاص مجهولين بشمال سيناء، ومن بين القتلى قبطي يعمل بائع أحذية بمنطقة سوق الخميس بمدينة العريش.

وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على قبطي يعمل بائعاً للأحذية، حيث أصيب بطلق ناري في الرأس والصدر، ما أدى إلى وفاته في الحال. وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العريش العام، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

كما قتل مواطنان بمنطقة رفح شمال سيناء في حادثين منفصلين، على طريق العجراء جنوب مدينة رفح.

وقالت المصادر إن القتيلين أحدهما عمره نحو 40 عاماً، حيث تم الاستيلاء على سيارته عقب إطلاق النار عليه، والآخر مجهول الهوية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لمعرفة الملابسات.