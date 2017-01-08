مصر: موظف أممي يطلق النار على مواطن بسبب حادث تصادم

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الجيزة – أطلق موظف بالأمم المتحدة، النيران على صاحب شركة مقاولات، في مشاجرة نشبت بينهما بسبب حادث تصادم بكوبري أكتوبر بمنطقة العجوزة في مصر، ونقلت سيارة إسعاف المصاب للمستشفى، وأمر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، بحسب موقع “اليوم السابع”.

تبين من التحريات، أن حادث وقع بين سيارة ملاكي قيادة “أحمد. م” 30 عامًا، موظف ببرنامج الغذاء العالمي، وأخرى قيادة “محمد. ح” 46 عامًا، صاحب شركة مقاولات، مصاب بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالساق اليسرى، وجرح تهتكي بالساق اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة.

وقرر الأول، أنه أثناء سيره بالطريق المشار إليه، اصطدمت به السيارة الثانية من الجانب الأيسر محدثًا تلفيات بها، ولدى معاتبته لقائدها، أشهر طبنجة كانت بحوزته، وأثناء محاولة إبعاد السلاح خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ أحدثت إصابة الثاني، واتهم الأخير بإشهار السلاح، ومحاولة التعدي عليه، وإحداث تلفيات بالسيارة.

وبمواجهة الثاني، نفى ما نسب إليه، وقرر أنه حال سيره بالسيارة قيادته انحرفت سيارة تجاهه غير معلوم أرقامها، ولدى محاولة تفاديها اصطدم بالسيارة الأولى، وأثناء نزوله من السيارة، سقط السلاح خاصته بين طيات ملابسه، ولدى إمساكه به شرع الأول في الاستيلاء عليه، وخرجت منه طلقة أحدثت إصابته.

تم التحفظ على السلاح المستخدم طبنجة عيار 9 مم، وبداخلها 6 طلقات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة في مصر قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى المكان، لإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.