مصر: نجاح مناورة دوران سفينة حاويات عملاقة بميناء شرق بورسعيد

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القاهرة – أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، نجاح مرشدي هيئة قناة السويس وقاطراتها في تنفيذ أكبر مناورة دوران لسفينة الحاويات العملاقة «MAREN MAERSk» بدائرة الدوان أمام ميناء شرق بورسعيد.

وأكد مميش، في بيان صحفي، أن المناورة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء محوريا في المنطقة ودخول هذه النوعية الضخمة من السفن بالميناء، وإجراء عمليات تداول الحاويات فيه مما يساهم في زيادة حجم البضائع الواردة إلى ذلك الميناء وزيادة حجم الإستثمارات إلى هذه المنطقة الواعدة كما أنها تؤكد ثقة العالم في الكفاءات الوطنية المصرية.

وقال «مميش» إن المناورة بدأت بدخول السفينة من القناة الجانبية بشرق بورسعيد التي أنشأتها هيئة قناة السويس العام الماضي ثم قيام قاطرات الهيئة بقطرها ودورانها بدائرة الدوران التي تم تعميقها وزيادة غاطسها بمعرفة الهيئة إلى 18.5 متر بعد إتمام عملية الدوران تم ربط السفينة برصيف ميناء شرق بورسعيد ثم التحرك مرة أخرى للخروج من القناة الجانبية واللحاق بالقافلة المتجهة جنوبا عبر القناة في رحلتها إلى الشرق الأقصى.

وأضاف أن المناورة شاركت فيها خمس قاطرات من هيئة قناة السويس على رأسها القاطرة العملاقة بركة والقاطرات طراز مساعد ومصاحب وسلام 8، وأن طول السفينة يبلغ 400 متر وعرضها 59 مترا، وحمولتها 200 ألف طن، ويمكنها أن تحمل على متنها حتى 18 ألفا و270 حاوية.

بدوره، أكد الربان يانز يورجين راسموسن قائد السفينة سعادته الكبيرة بنجاح التجربة موجها الشكر لرئيس هيئة قناة السويس على الجهد الكبير الذي تبذله هيئة قناة السويس في تطوير ميناء شرق بورسعيد لاستقبال السفن العملاقة طراز (Triple-E) بميناء شرق بورسعيد.

وأوضح أن هذا النجاح ثمرة التعاون بين هيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات لتحويل ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء محوري عالمي بمنطقة البحر المتوسط، ووجه الشكر والتقدير لمرشدي هيئة قناة السويس وقباطنة القاطرات ومسئولي التحركات على الاحترافية العالية التي أظهروها في التعامل مع السفينة وأداء المناورة بشكل رائع وأنه راض تماما عما حدث وشجع على التنفيذ الفعلي بدخول سفن الحاويات العملاقة من هذا الطراز الأكبر في العالم لميناء شرق بورسعيد، وفقا لـ«المصري اليوم».