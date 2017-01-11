مصر.. نظر محاكمة بديع و 13 آخرين بـ«أحداث البحر الأعظم»

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القاهرة – تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، رابع جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، حسبما أفادت بوابة «اليوم السابع».

وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.