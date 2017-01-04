مصر.. نظر محاكمة 379 متهمًا في قضية «فض اعتصام النهضة»

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القاهرة – تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”.

وبحسب موقع «اليوم السابع»، تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.