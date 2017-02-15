مصر: نقل 17 مجند شرطة أصيبوا في حادث بسيناء إلى المستشفى

رؤية

القاهرة – أكد مصدر طبى بمحافظة شمال سيناء المصرية، وصول 17 مجندا بالأمن المركزى قبل قليل مستشفى بئر العبد المركزى مصابين فى حادث سير وتراوحت إصابتهم بين كسور وجروح.

وفى نفس السياق قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن حادث تصادم وقع اليوم، الأربعاء، بمنطقة التلول على طريق العريش القنطرة بين سيارة تقل عددا من الجنود وسيارة نقل أسفر عن إصابة 17 مجند شرطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى بالمنطقة، والتحفظ على موقع الحادث تحت تصرف النيابة لاتخاذ اللازم بعد انتهاء المعاينات، لافتا إلى أن حركة السير توقفت لمدة نصف ساعة على الطريق ثم انتظمت.، وفقا لـ«اليوم السابع».