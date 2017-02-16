مصر وتوجو يتفقان على زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون

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القاهرة – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية “فور نياسينبي” رئيس توجو، الذي يقوم بزيارة خاصة إلى مصر، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس التوجولي في مصر، مشيراً إلى ما تعكسه زيارته لمصر من تميز العلاقات الثنائية بين البلدين والمكانة الخاصة لمصر لدى الرئيس التوجولي، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع توجو في كافة المجالات ولاسيما على صعيد زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجالات البنية التحتية والنقل البحري والزراعة والصحة، وذلك في إطار سعي مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة، وتبنيها لسياسة منفتحة تجاه القارة الأفريقية وقضاياها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نياسينبي أكد من جانبه تقديره الكبير لمصر قيادة وشعباً، مشيراً إلى اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر وحرصه على تنميتها على مختلف المستويات، ومؤكداً في هذا السياق أن استعادة مصر لدورها القيادي بأفريقيا يصب في مصلحة القارة الأفريقية باعتبار مصر قوة استقرار وسلام ذات علاقات تاريخية مع أشقائها الأفارقة، فضلاً عن دورها المحوري في دفع جهود تسوية النزاعات والتصدي للمشكلات والتحديات التي تواجه القارة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، حيث أبدى الرئيس التوجولي حرصاً على التعرف على التجربة المصرية فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني للشباب والمؤتمرات الدورية التي تلته.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسى أهمية هذه المؤتمرات في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن شواغلهم وآمالهم، وأن تتفاعل معهم قيادات الدولة والحكومة في إطار كامل من الشفافية والمصارحة، إيماناً بأهمية تمكين الشباب واستغلال طاقاتهم في المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء المستقبل الأفضل.

كما شهد اللقاء استعراض أهم القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل تحدياً كبيراً ومشتركاً للدول الأفريقية، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتسوية سلمية للنزاعات القائمة، بما يوفر البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للقارة الأفريقية.