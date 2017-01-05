مصر: 10 برامج لتأمين الحدود وفق التحركات على الصعيد الدولي

رؤية

القاهرة – أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه في إطار الجهود المبذولة من الحكومة في بناء العلاقات الخارجية، فإن هناك 48 برنامج و35 مشروع تعمل الحكومة عليهم على الصعيد الدولي، موضحًا أنه من بين برامج تعزيز العلاقات العربية هناك 8 برامج تعمل عليهم الحكومة يأتي من بينهم برنامجان للتعاون مع الدول العربية والإفريقية في مجالي التعدين والبترول و6 برامج لتعزيز العلاقات العربية في مجالات زيادة التبادل التجاري وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، بجانب عمل الحكومة حاليًا على 10 برامج لتأمين الحدود المصرية ودعم الاستقرار جاري تنفيذها في إطار التحركات على الصعيد الدولي.

وأوضح المجلس في تقرير كشف حساب صادر عنه خلال الـ7 أشهر الماضية أنه في ضوء اهتمام مصر بالصعيد الدولي فهناك 21 برنامج، و27 مشروع تعمل عليهم الحكومة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي و8 اتفاقيات و3 مشروعات لتعزيز التعاون مع الدول الأسيوية.